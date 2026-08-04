Россия прокладывает «дорогу жизни» через сердце Африки Константин Ольшанский Фото: Djibo Issifou / DPA / Global Look Press Пока западные аналитики с параноидальным упорством пытаются предсказать «уход» России из Африки, наша страна на самом деле демонстрирует не просто сохранение, а качественное усиление своего присутствия.
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