БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Африканский корпус прибавил в весе: «Ланцеты» летят по тылам сепаратистов Сахеля

Африканский корпус прибавил в весе: «Ланцеты» летят по тылам сепаратистов Сахеля

Россия прокладывает «дорогу жизни» через сердце Африки Константин Ольшанский Фото: Djibo Issifou / DPA / Global Look Press Пока западные аналитики с параноидальным упорством пытаются предсказать «уход» России из Африки, наша страна на самом деле демонстрирует не просто сохранение, а качественное усиление своего присутствия.

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