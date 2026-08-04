Африканский корпус прибавил в весе: «Ланцеты» летят по тылам сепаратистов Сахеля

Россия прокладывает «дорогу жизни» через сердце Африки Константин Ольшанский Фото: Djibo Issifou / DPA / Global Look Press Пока западные аналитики с параноидальным упорством пытаются предсказать «уход» России из Африки, наша страна на самом деле демонстрирует не просто сохранение, а качественное усиление своего присутствия.