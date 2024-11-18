Муж найденной мертвой в багажнике женщины объявлен в международный розыск

Объявлен международный розыск мужа женщины, найденной мертвой в машине на востоке Лондона. Панкадж Ламба — главный подозреваемый в убийстве Харшиты Бреллы из Корби, тело которой было обнаружено в Илфорде.
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