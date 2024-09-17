Евросоюз выделит Украине кредит в размере $44,48 млрд

Британское издание Financial Times со ссылкой на трёх европейских чиновников сообщило, что Европейский союз договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около $44,48 млрд до конца 2024 года независимо от участия Соединённых Штатов Америки.
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