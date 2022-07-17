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Олимпийский чемпион Джейкобс снялся с ЧМ в Юджине: «Это болезненное решение, но мне пришлось остановиться, чтобы не испортить остаток сезона»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 100 м, итальянец Ламонт Марселл Джейкобс снялся с чемпионата мира в Юджине.

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