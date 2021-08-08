Зарплата Месси в «ПСЖ» – 40 млн евро в год. Лионель получит 30 млн евро подписного бонуса

Стали известны некоторые детали контракта, который Лионель Месси намерен подписать с «ПСЖ». L’Équipe сообщает, что аргентинец будет зарабатывать по контракту 40 миллионов евро в год, а при переходе получит подписной бонус в размере 30 млн евро.