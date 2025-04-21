Способность Зеленского организовать прекращение огня ВСУ оценили

Президент Украины Владимир Зеленский, видимо, не сможет обеспечить режим прекращения огня, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в полном объеме подчиняются его воле, считает Алексей Живов, военный эксперт и политолог.
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