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Рогов сообщил о поражении складов и техники ВСУ в Днепропетровской области

Рогов сообщил о поражении складов и техники ВСУ в Днепропетровской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удары по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для обстрелов Энергодара.

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