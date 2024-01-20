Пуровчанка проводит мастер-классы для посетителей выставки «Россия»

Посетители выставки «Россия» на ВДНХ уже несколько дней делают обереги на семейное счастье. Мастер-классы для всех желающих проводит жительница села Харампур Сабира Айваседо, сообщила администрация Пуровского района.
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