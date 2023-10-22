Немудрая София: почему Болгария рассорилась с Сербией и Венгрией

Между Сербией и Венгрией с одной стороны и Болгарией с другой разразился газовый скандал. София ввела дополнительный налог на транзит российского газа, что вызвало возмущение Будапешта и Белграда, пообещавших не оставить такое решение без ответа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии