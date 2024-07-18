Председатель Следственного комитета поручил организовать проверку по обращению жителей Липецкой области об аварийном состоянии моста

В социальной сети опубликовано обращение жителей одного из районов Липецка к Председателю СК России, где они обращают внимание на ненадлежащее состояние пешеходного моста, находящегося в аварийном состоянии.
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