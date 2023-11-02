ВВС США уничтожили ракету Minuteman III из-за аномалии в ходе испытаний

Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за аномалии, которая была зафиксирована в процессе испытательного пуска с базы Ванденберг американских Космических сил в штате Калифорния.
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