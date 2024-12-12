Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Диверсия со стороны украинского режима стала причиной массового отключения электроснабжения в конце ноября сразу в двух регионах – Херсонской и Запорожской областях, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.