Сальдо назвал причину массового отключения света в двух областях в ноябре

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Диверсия со стороны украинского режима стала причиной массового отключения электроснабжения в конце ноября сразу в двух регионах – Херсонской и Запорожской областях, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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