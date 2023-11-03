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Царьград

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Через ВСУ пройдут все украинцы — Данилов

Через ВСУ пройдут все украинцы — Данилов

Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев не мог избежать военного конфликта.Алексей Данилов заявил в интервью украинским СМИ, что все украинцы пройдут через военную службу и примут участие в боевых действиях.

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