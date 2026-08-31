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Приморские спасатели вытащили людей из ловушки на острове Шкота

Приморские спасатели вытащили людей из ловушки на острове Шкота

Туристы застряли на острове Шкота — из-за поднявшегося ветра и усиления волн люди не могли выбраться обратно, пришлось звать спасателей, сообщает PRIMPRESS.

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