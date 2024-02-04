Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Голодающие в Африке оправдали отправку в мусор тысяч тонн российской еды

Голодающие в Африке оправдали отправку в мусор тысяч тонн российской еды

В Африке из-за отсутствия условий хранения массово выкидывают продукты из РФ Фото: pixabay.

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Комментарии
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Михаил Поспелов
За тысячи лет жизни в африке не нашли способов сохранять еду? 😯
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15 час.
лиля свидрицкая
Скажу двумя  словами -  НЕБЛАГОДАРНЫЕ И ПРОДАЖНЫЕ!!! ФСЁ!!!
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14 час.
николай ткаченко
Ну извиняйте. Бананив нима.
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13 час.

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