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США ополчились против «ответственных за подрыв демократии» в Грузии

США ополчились против «ответственных за подрыв демократии» в Грузии

США ввели санкции против грузинских министров и депутатов за подрыв демократии Антиправительственные протесты в Тбилиси, Грузия Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против граждан Грузии, «ответственных за подрыв демократии» в республике, сообщили в Госдепартаменте США.

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