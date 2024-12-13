США ополчились против «ответственных за подрыв демократии» в Грузии

США ввели санкции против грузинских министров и депутатов за подрыв демократии Антиправительственные протесты в Тбилиси, Грузия Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против граждан Грузии, «ответственных за подрыв демократии» в республике, сообщили в Госдепартаменте США.