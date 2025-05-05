Автомобили – потенциальные похитители персональных данных? Мнение специалиста

Недавно по всем зарубежным СМИ прошла новость, что крупные оборонные предприятия Великобритании предостерегли своих сотрудников от подключения мобильных телефонов к китайским электромобилям из-за опасений утечки конфиденциальных данных.
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