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«Бавария» сыграет в гостях с «Оснабрюком» в 1-м раунде Кубка Германии. Начало матча – в 21:45

« Бавария » сыграет в гостях с « Оснабрюком » из второй Бундеслиги в матче 1-го раунда Кубка Германии.

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