«Спартак» отказался от подписания Гусева: «Клуб не может осилить его финансовые запросы»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев сообщил, что клуб не способен удовлетворить финансовые запросы нападающего Никиты Гусева.
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