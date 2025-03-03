У бывшего заместителя Чубайса Подольского нашли иностранное гражданство

Заместитель руководителя ООО «УК „Роснано“ Борис Подольский, который был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, имеет иностранное гражданство, согласно судебным документам, полученным в понедельник, 3 марта.
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