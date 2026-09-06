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Ямпольская назвала запрет русского языка отказом от справедливого мира

Ямпольская назвала запрет русского языка отказом от справедливого мира

РИА Новости/Алексей Никольский Отказ от русского языка является прежде всего отказом от российских ценностей и идеи справедливого многополярного мира.

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