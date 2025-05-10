Правительство ЯНАО сообщило о запуске сайта года Героев

Посвященный году Героев сайт запустили на Ямале, сообщила пресс-служба окружного правительства. На информационном ресурсе будут публиковать актуальную информацию о мероприятиях тематического года, проходящих на Ямале.
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