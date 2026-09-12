Бригада «Финнмарк» и российский расчёт

Двадцать седьмого августа 2026 года американский C-17 доставил в Тронхейм контейнерную пусковую систему ВМС США — четырёхячеечную Containerized Launching System (далее — CLS), производную от Mk 70 Mod 1 Payload Delivery System компании Lockheed Martin, — для участия в норвежско-британо-американских учениях Operation Atlantic City 26.
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