Экономист Чирков: снижение торговых пошлин в первую очередь выгодно для США

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков объяснил, что снижение торговых пошлин в первую очередь выгодно для США.
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