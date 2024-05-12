Кузнецов спас «Каролину», Панарин провалился: «Рейнджерс» потерпели первое поражение

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 (счет в серии — 1-3) Серия второго раунда плей-офф между победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» и давно ходящей в претендентах на Кубок Стэнли «Каролиной Харрикейнз» получается ожидаемо очень плотной и напряженной.
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