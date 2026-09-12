Ереван пересматривает отношения с диаспорами

Официальный Ереван пересматривает отношения с многочисленной армянской диаспорой. Власти республики хотят усложнить процедуру предоставления гражданства, ранее уже ввели ценз оседлости для участия в выборах.
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