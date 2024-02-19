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Закон, порядок, государство

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Минобороны опубликовало новые кадры с подбитой техникой ВСУ, брошенной в ходе бегства из Авдеевки

Минобороны опубликовало новые кадры с подбитой техникой ВСУ, брошенной в ходе бегства из Авдеевки

На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений.

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