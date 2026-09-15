Московский ансамбль «Березка» выступил на Международном фестивале «Сожский карагод» в Гомеле

В Гомеле стартовал XII Международный фестиваль хореографического искусства «Сожский карагод». Смотр открылся сольным концертом Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.
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