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Царьград

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Прокуратура Запорожья пока не выявила нарушений на выборах в Госдуму

Прокуратура Запорожья пока не выявила нарушений на выборах в Госдуму

Прокурор Запорожской области Кирилл Осипчук сообщил, что в ходе досрочного голосования на выборах в Госдуму нарушений пока не выявлено.

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