ПРОСТО О СЛОЖНОМ На днях вышло постановление правительства России, которое заметно облегчает получение российского гражданства для иностранцев.
Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык?
Комментарии
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Катерина
У кольца нет конца.
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12 час.
star
Слава Богу,наконец то начнется процесс возрождения русского мира,а либералам недолго пировать.Сообщаю,народ изменился за время СВО.Трудненько придется многим кто не с нами
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9 час.
Геннадий Бережнов
По миграции в Россию так и нет чёткой политики и это негатив! Пора бы уже Путину провести масштабное совещание и определиться. Или ещё нет точки кипения? А нашим Россиянам, отправленным в республики для поднятия экономик, пора дать отдельный зелёный свет всем желающим!
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2 час.
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