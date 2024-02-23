Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык?

Слава Богу,наконец то начнется процесс возрождения русского мира,а либералам недолго пировать.Сообщаю,народ изменился за время СВО.Трудненько придется многим кто не с нами

Геннадий Бережнов

По миграции в Россию так и нет чёткой политики и это негатив! Пора бы уже Путину провести масштабное совещание и определиться. Или ещё нет точки кипения? А нашим Россиянам, отправленным в республики для поднятия экономик, пора дать отдельный зелёный свет всем желающим!