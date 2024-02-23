Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    у соловья просто мания на двойников  и особенно на Путина  !!!!видно совсем старикан  становится недееспособным!!!!!Караул, вам Путин...
  • Людмила
    Было сказано, что он уже летал ранее и теперь сравнил модернизированный самолет с прежним. Показали кадры из первого ...Караул, вам Путин...
  • Виктор Каменский
    Господа,вы то сами просматриваете,что "лепите"!? На кадре в самолете мелькнуло лицо Путина.... 2000х годов.Караул, вам Путин...

Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык?

Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ На днях вышло постановление правительства России, которое заметно облегчает получение российского гражданства для иностранцев.

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Комментарии
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Катерина
У   кольца  нет  конца.
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12 час.
star
Слава Богу,наконец то начнется процесс возрождения русского мира,а либералам недолго пировать.Сообщаю,народ изменился за время СВО.Трудненько придется многим кто не с нами
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9 час.
Геннадий Бережнов
По миграции в Россию так и нет чёткой политики и это негатив! Пора бы уже Путину провести масштабное совещание и определиться. Или ещё нет точки кипения? А нашим Россиянам, отправленным в республики для поднятия экономик, пора дать отдельный зелёный свет всем желающим!
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2 час.

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