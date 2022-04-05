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Ари - про Америку, Путина и Россию

Ари - про Америку, Путина и Россию

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари прокомментировал возможность возвращения в РПЛ, а также высказался о ситуации в мире.

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