Ари - про Америку, Путина и Россию

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари прокомментировал возможность возвращения в РПЛ, а также высказался о ситуации в мире.
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