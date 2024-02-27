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Крымское информационное агентство

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В Совмине Крыма сохранили надпись на стене, сделанную «вежливыми людьми»

В Совмине Крыма сохранили надпись на стене, сделанную «вежливыми людьми»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди вспоминает события 27 февраля 2014 года. Войдя в здание Совета министров, она увидела непонятный беспорядок, но сразу же убедилась, что в здании были «очень вежливые люди».

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