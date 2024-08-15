Путин: РФ придает большое значение стратегическому партнерству с Индией

Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Индией. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина с Днем независимости Индии, опубликованном на сайте Кремля.
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