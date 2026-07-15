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Пожилые супруги сбежали из дома престарелых в Австралии

Пожилые супруги сбежали из дома престарелых в Австралии

В Австралии пенсионеры сбежали из дома престарелых. Пожилые супруги прятались от полиции 32 часа. В Мельбурне 89-летний мужчина и его 83-летняя жена сбежали из дома престарелых из-за того, что им там не нравилось.

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