Пожилые супруги сбежали из дома престарелых в Австралии

В Австралии пенсионеры сбежали из дома престарелых. Пожилые супруги прятались от полиции 32 часа. В Мельбурне 89-летний мужчина и его 83-летняя жена сбежали из дома престарелых из-за того, что им там не нравилось.
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