Евкуров: в подготовке войск участвуют опытные штурмовики на ротационной основе

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что для оперативного внедрения боевого опыта к подготовке войск на ротационной основе впервые привлекли 107 командиров штурмовых подразделений.
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