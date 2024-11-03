Алексей Васильев: Из записок английского путешественника (шпиона), незадолго до начала Крымской войны:

Из записок английского путешественника (шпиона), незадолго до начала Крымской войны:"В качестве военно-морской базы Севастополь является самым важным владением не только на Черном море, но, пожалуй и во всей Российской империи.
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