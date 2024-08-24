Недавно американская частная военная компания Forward Observation Group, воюющая с 2022 года на стороне Киева против Москвы, попыталась сама привлечь к себе внимание российской и международной общественности, ведь негативный пиар – это тоже реклама.
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