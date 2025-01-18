Чем заняться дома: сюрреализм, ностальгия и офисные мятежники

Посмотреть «Шоссе в никуда» «Иви» «Психогенная фуга» с музыкой Трента Резнора и Анджело Бадаламенти: Дэвид Линч превратил мелодраматическую историю «Шоссе в никуда» в бесконечное путешествие вглубь сознания, к бездонной и кошмарной пропасти рефлексии.
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