Чем заняться дома: сюрреализм, ностальгия и офисные мятежники

Посмотреть «Шоссе в никуда» «Иви» «Психогенная фуга» с музыкой Трента Резнора и Анджело Бадаламенти: Дэвид Линч превратил мелодраматическую историю «Шоссе в никуда» в бесконечное путешествие вглубь сознания, к бездонной и кошмарной пропасти рефлексии.