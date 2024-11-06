Астрономы призвали остановить создание мегасозвездий спутников

Спутник Starlink / © SpaceX Исследователи призвали Федеральную комиссию по связи США (FCC), которая дает разрешения на развертывание спутников в США, остановить запуски мегасозвездий типа Starlink компании SpaceX и провести тщательную оценку их возможного воздействия на окружающую среду перед выдачей разрешений.
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