Астрономы призвали остановить создание мегасозвездий спутников

Спутник Starlink / © SpaceX Исследователи призвали Федеральную комиссию по связи США (FCC), которая дает разрешения на развертывание спутников в США, остановить запуски мегасозвездий типа Starlink компании SpaceX и провести тщательную оценку их возможного воздействия на окружающую среду перед выдачей разрешений.