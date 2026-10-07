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Аргументы недели

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Биолог Мамонова рассказала, как правильно хранить картофель

Биолог Мамонова рассказала, как правильно хранить картофель

Картофелю абсолютно противопоказано хранение в полиэтиленовых мешках — это может привести к порче плода, а при хранении на свету в клубнях образуется ядовитое вещество.

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