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Чэнду (ATP). 1/4 финала. Сафиуллин играет с Томпсоном, Зверев встретится с Кецмановичем

Сетка турнира здесь. Chengdu Open Чэнду, Китай 20 – 26 сентября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 1 152 805 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Джордан Томпсон (Австралия)  Роман Сафиуллин (Россия) 6:7 Дата проведения 24 сентября, 08.

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