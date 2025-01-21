Педиатр Сайфулина рассказала об основной опасности метапневмовируса

Метапневмовирусная инфекция поражает дыхательные пути, как верхние, так и нижние. Её симптомы схожи с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ): покраснение горла, кашель, насморк и иногда повышение температуры.
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