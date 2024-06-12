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  • Василий Блохин
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Глава МИД Лавров: угроза возрождения нацизма существует из-за политики США.

Глава МИД Лавров: угроза возрождения нацизма существует из-за политики США.

Угроза возрождения нацизма существует из-за политики, которую реализуют Соединенные Штаты. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.

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