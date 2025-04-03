Строителям дорог - инновационную геомембрану

Компания «Полиматиз», один из крупнейших производителей нетканых материалов, на своём заводе в ОЭЗ Алабуга (Татарстан) завершила монтаж линии по выпуску уникального продукта - армированной геокомпозитной мембраны для дорожного строительства.
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