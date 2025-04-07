Ученые возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

Ученые американской компании Colossal Biosciences смогли возродить вид ужасных волков, по образу которых писатель Джордж Мартин создал вид животных под названием «лютоволки» в серии романов «Песнь Льда и Огня», которая позднее была экранизирована под названием «Игра престолов».
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