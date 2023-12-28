Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Солдаты добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из бывших украинских военнопленных и входит в состав российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).