Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Солдаты добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из бывших украинских военнопленных и входит в состав российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
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