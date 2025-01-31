Педро – лучший по очкам на групповом этапе ЛЕ. У полузащитника «Лацио» 4 гола и 2 ассиста

Полузащитник «Лацио» забил 4 гола и отдал 2 ассиста. У Константиноса Цолакиса 47 очков в фэнтези-турнире ЛЕ на Спортсе’‘, вратарь «Олимпиакоса» пропустил 3 мяча, сыграл 6 матчей на ноль и отбил пенальти в игре с «Твенте».
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