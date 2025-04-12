Когда нужна поддержка: лечение алкоголизма и роль профессиональной помощи Юлия ПономареваАлкогольная зависимость — это не просто вредная привычка, а серьезное хроническое заболевание, влияющее как на физическое, так и на психическое здоровье человека.
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