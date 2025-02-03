Министр по делам молодежи Якутии получил тяжелое ранение в зоне СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне боевых действий на Украине, сообщил председатель якутского правительства Кирилл Бычков в своем телеграм-канале.
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