РФ больше не допустит, чтобы восстановление отношений в экономике привело к зависимости от условных запчастей Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что РФ осознает разницу между взаимовыгодной сделкой с Соединенными Штатами и очередной ловушкой, которая может привести страну к зависимости.