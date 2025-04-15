Лавров: Россия осознает разницу между взаимовыгодной сделкой с США и новой ловушкой

РФ больше не допустит, чтобы восстановление отношений в экономике привело к зависимости от условных запчастей Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Коммерсантъ», что РФ осознает разницу между взаимовыгодной сделкой с Соединенными Штатами и очередной ловушкой, которая может привести страну к зависимости.
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